Легендарний співак виконав гімн України перед надважливим матчем з Англією: відео

Українці йдуть другим у своїй групі

Збірна України з футболу у ці хвилини грає проти збірної Англії у надважливому матчі відбору Євро-2024. Перед грою заряд позитиву футболісти одержали від виконання національного гімну.

Головну композицію нашої країни виконав легендарний Тарас Петриненко, а ведучою перед стартом матчу була відома спортивна журналістка Олександра Лобода. Про це повідомляє "Телеграф".

Зустріч відбувається у польському Вроцлаві на "Тарчинський Арені" і розпочалася гра о 19:00 за київським часом. Ця гра може відіграти найважливішу роль у подальших турнірних перспективах підопічних Сергія Реброва.

Зазначимо, що саме збірна Англії є лідером у групі С і поки що йде без втрат.

Щодо збірної України, то наші футболісти після трьох матчів мають в активі шість балів і посідають друге місце у турнірній таблиці. Вони зазнали лише однієї поразки у відборі Євро-2024 — у першому колі кваліфікації вони поступилися англійцям на виїзді з рахунком 0:2.

Цікаво, що на гру Україна – Англія було продано майже всі квитки.

Раніше "Телеграф" писав про турнірні розклади нашої команди у відборі Євро-2024.