Ребров прибрав Ротаня, призначивши до молодіжної збірної свого помічника

Збірна України U-21 отримала нового наставника

У вівторок, 25 липня, відбулося засідання Виконкому Української асоціації футболу (УАФ), за підсумками якого стало відоме ім’я нового головного тренера української "молодіжки". До речі, збірна України U-21 успішно виступила на чемпіонаті Європи-2023, дійшовши до півфіналу турніру.

Молодіжну команду України очолив іспанський фахівець Унаї Мельгоса, який є помічником головного тренера збірної України Сергія Реброва. Про це повідомляє пресслужба УАФ на своєму офіційному сайті.

За інформацією джерела, 47-річний Унаї, який працює з українським тренером із 2015 року, отримав посаду завдяки рекомендації Реброва. Таким чином, Руслан Ротань офіційно залишає "молодіжку". Проте, в УАФ зазначили, що Ротань продовжить працювати з олімпійською командою України, яка вперше у своїй історії вийшла на Олімпіаду. Кістяком цієї команди є футболісти віком до 21 року.

Раніше Ротань пояснив, чому його команда так блякло виглядала у півфіналі Євро з іспанцями.

Нагадаємо, одразу два українці потрапили до символічної збірної молодіжного чемпіонату Європи-2023 серед гравців до 21 року.