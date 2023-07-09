Двоє українців потрапили до збірної молодіжного Євро-2023

Українці блискуче виступили на турнірі

Одразу два українці потрапили до символічної збірної молодіжного чемпіонату Європи-2023 серед гравців до 21 року. До речі, наша команда на турнірі дісталася півфінальної стадії, де поступилася іспанцям (1:5).

Про це повідомляє статистичний портал Sofascore. До символічної команди турніру увійшли українці Артем Бондаренко та Георгій Судаков.

Збірна Євро-2023 U-21 за версією Sofascore: Джеймс Траффорд (Англія), Леві Колуїлл (Англія), Тейлор Харвуд-Белліс (Англія), Саба Сазонов (Грузія), Серхіо Гомес (Іспанія), Алекс Баена (Іспанія), Артем Бондаренко (Україна), Коул Палмер (Англія), Родрі Санчес (Іспанія), Георгій Судаков (Україна) та Морган Гіббс-Уайт (Англія).

Збірна Євро-2023 U-21 за версією Sofascore

Зазначимо, Бондаренко на турнірі відзначився 2 голами та 1 результативною передачею, Судаков – 3 голами. До речі, Георгій разом з Абелем Руїсом та Серхіо Гомесом став найкращим бомбардиром на турнірі.

Раніше повідомлялося, що збірна України U-21 за підсумками ЧЄ-2023 у Румунії та Грузії виборола путівку на Олімпійські ігри в Парижі. Перемогу на Євро-2023 U-21 завоювала команда Англії.