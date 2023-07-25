Ребров убрал Ротаня, назначив в молодежную сборную своего помощника

Сборная Украины U-21 получила нового наставника

Во вторник, 25 июля, состоялось заседание Исполкома Украинской ассоциации футбола (УАФ), по итогам которого стало известного имя нового главного тренера украинской "молодежки". К слову, сборная Украины U-21 успешно выступила на чемпионате Европы-2023, дойдя до полуфинала турнира.

Молодежную команду Украины возглавил испанский специалист Унаи Мельгоса, который является ассистентом главного тренера сборной Украины Сергея Реброва. Об этом сообщает пресс-служба УАФ на своем официальном сайте.

По информации источника, 47-летний Унаи, который работает с украинским тренером с 2015 года, получил должность благодаря рекомендации Реброва. Таким образом, Руслан Ротань официально покидает "молодежку". Тем не менее в УАФ отметили, что Ротань продолжит работать с олимпийской командой Украины, которая впервые в своей истории вышла на Олимпиаду. Костяком этой команды являются футболисты возрастом о 21 года.

Ранее Ротань объяснил, почему его команда так блекло смотрелась в полуфинале Евро с испанцами.

Напомним, сразу два украинца попали в символическую сборную молодежного чемпионата Европы-2023 среди игроков до 21 года.