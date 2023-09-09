Милота дня: ось кому Зінченко присвятив гол у ворота збірної Англії (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Українська команда створила сенсацію
Збірна України зіграла внічию із командою Англії у відборі на Євро-2024. Зустріч завершилась із рахунком 1:1.
Єдиний гол у складі нашої команди забив захисник "Арсеналу" Олександр Зінченко. Після матчу стало відомо, що українець присвятив надважливе взяття воріт своєї старшій доньці Єві, про що можна зрозуміти з посту дружини футболіста Влади Седан в Instagram.
Там відома журналістка опублікувала фото, на якому видно, як дочка зіркового футболіста стежить за грою тата. Коли Зінченко забив гол, він показав у камеру своєрідне серце, яке явно було присвячене його родині.
"Єва цілий день чекала на футбол. Мабуть, щось знала. У них свої домовленості з татом. Браво, збірна!" — написала дружина футболіста.
Цікаво, що малеча спостерігала за грою свого тата у футболці збірної України з прізвищем Зінченка.
У коментарях люди в один голос захоплюються зв’язком батька та його маленької доньки.
Раніше "Телеграф" писав, як на результат відреагував головний тренер збірної України Сергій Ребров.