Милота дня: ось кому Зінченко присвятив гол у ворота збірної Англії (фото)

Українська команда створила сенсацію

Збірна України зіграла внічию із командою Англії у відборі на Євро-2024. Зустріч завершилась із рахунком 1:1.

Єдиний гол у складі нашої команди забив захисник "Арсеналу" Олександр Зінченко. Після матчу стало відомо, що українець присвятив надважливе взяття воріт своєї старшій доньці Єві, про що можна зрозуміти з посту дружини футболіста Влади Седан в Instagram.

Там відома журналістка опублікувала фото, на якому видно, як дочка зіркового футболіста стежить за грою тата. Коли Зінченко забив гол, він показав у камеру своєрідне серце, яке явно було присвячене його родині.

"Єва цілий день чекала на футбол. Мабуть, щось знала. У них свої домовленості з татом. Браво, збірна!" — написала дружина футболіста.

Цікаво, що малеча спостерігала за грою свого тата у футболці збірної України з прізвищем Зінченка.

У коментарях люди в один голос захоплюються зв’язком батька та його маленької доньки.

Раніше "Телеграф" писав, як на результат відреагував головний тренер збірної України Сергій Ребров.