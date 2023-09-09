Ребров розкрив секрет успіху збірної України у матчі з Англією

Фахівець зізнався, що наші футболісти віддали всі сили на поле

Головний тренер збірної України Сергій Ребров підбив підсумки матчу відбору Євро-2024 проти команди Англії. Гра завершилась із рахунком 1:1.

На прес-конференції після матчу наставник нашої команди заявив, що у суперника було не так багато моментів. За словами Реброва, англійці взяли м’яч під контроль, але цього мало.

"Гравці зробили дуже добре свято для людей. На стадіоні була дуже хороша атмосфера. Ніхто не хоче повертатися додому, бо справа не лише в результаті, а й у грі.

Англія змінила тактику. Ми намагалися атакувати, але у першому таймі Англія була сильною. Вони контролювали м’яч, але у футболі недостатньо контролювати м’яч. Англія створила не так багато моментів, тому що ми добре захищалися.

Я щасливий, ви бачите, що всі люди щасливі. Ми повинні поважати суперника, але ми теж маємо думати про свою гру. Думаю, що гравці це зробили", — сказав він.

Також наставник української збірної зізнався, що його команді було дуже складно грати проти такого сильного суперника.

"Ми показали характер, що дуже важливо. У гравців є бажання розвиватися. Будь-якому тренеру потрібен час. Я думаю, що завдяки добрим результатам гравці повірять у те, що ми намагаємося показати їм", — сказав він.

Раніше Телеграф писав про те, як на сенсаційний результат відреагували вболівальники збірної України.