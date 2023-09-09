Ребров раскрыл секрет успеха сборной Украины в матче с Англией

Специалист признался, что наши футболисты отдали все силы на поле

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров подвел итоги матча отбора Евро-2024 против команды Англии. Игра завершилась со счетом 1:1.

На пресс-конференции после матча наставник нашей команды заявил, что у соперника было не так уж много моментов. По словам Реброва, англичане взяли мяч под контроль, но этого оказалось мало.

"Игроки сделали очень хороший праздник для людей. На стадионе была очень хорошая атмосфера. Никто не хочет возвращаться домой, потому что дело не только в результате, но и в игре.

Англия изменила нашу тактику. Мы пытались атаковать, но в первом тайме Англия была сильной. Они контролировали мяч, но в футболе недостаточно контролировать мяч. Англия создала не так много моментов, потому что мы очень хорошо защищались.

Я счастлив, вы видите, что все люди счастливы. Мы должны уважать соперника, но мы тоже должны думать о своей игре. Думаю, что игроки это сделали", — сказал он.

Также наставник украинской сборной признался, что его команде было очень сложно играть против такого сильного соперника.

"Мы показали характер, что очень важно. У игроков есть желание развиваться. Любому тренеру нужно время. Я думаю, что благодаря хорошим результатам игроки поверят в то, что мы стараемся показать им", — сказал он.

Ранее "Телеграф" писал о том, как на сенсационный результат отреагировали болельщики сборной Украины.