Англійський футболіст двома словами зачарував українку (відео)

Англієць зараз грає в одному клубі з українцем

Збірна України вистояла нічийний результат у матчі з командою Англії у відборі Євро-2024. Зустріч, що проходила у польському Вроцлаві, завершилась із рахунком 1:1.

Після гри у підтрибунному приміщенні відбулася ще одна яскрава подія. Під час бесіди з кореспонденткою "Суспільного" Катериною Годуновою лідер збірної Англії Деклан Райс зненацька сказав фразу "Слава Україні!".

Після цих важливих слів стало помітно, як журналістка збентежилася і не знала, як реагувати на такі дії Райса.

Цікаво, що хавбек збірної Англії довгий час грав за "Вест Хем" разом із лідером нашої збірної Андрієм Ярмоленком. Лондонський клуб регулярно висловлює слова підтримки українського народу, який протистоїть російському агресору. Не виключено, що саме Ярмоленко навчив Райса патріотичному гаслу.

До речі, минулого літа Райс перебрався до "Арсеналу". За цю команду грає захисник збірної України Олександр Зінченко, котрий також міг навчити британця такій фразі. Трансфер хавбека збірної Англії став рекордним — за нього заплатили 120 мільйонів.

Раніше "Телеграф" писав про те, якими словами на нічию з англійцями відреагував головний тренер збірної України Сергій Ребров.