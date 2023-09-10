Тимощук осквернил память великого футболиста, похороненного в Украине

В рф провели матч памяти Ильи Цымбаларя, пока над могилой футболиста летают российские ракеты

Предатель Украины, ассистент главного тренера "Зенита" Анатолий Тимощук, против которого ввел санкции президент Украины Владимир Зеленский, принял участие в так называемом матче памяти Ильи Цымбаларя.

Бывший капитан сборной Украины выступил в составе "сборной мира" против команд "легенд Спартака". Об этом сообщает Sports.ru. Встреча, которая проходила в Москве, завершилась победой последних со счетом 2:1.

Вашему вниманию составы команд:

Легенды "Спартака": Дмитрий Аленичев, Виктор Булатов, Максим Бузникин, Константин Головской, Андрей Ещенко, Александр Павленко, Алексей Мелешин, Роман Павлюченко, Дмитрий Парфенов, Робсон, Александр Самедов, Егор Титов, Андрей Тихонов, Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Александр Ширко, Роман Шишкин, Олег Цымбаларь, Виктор Онопко.

Сборная мира: Алексей Смертин, Анатолий Тимощук, Александр Мостовой, Предраг Ранджелович, Юрий Жирков, Перица Огненович, Огнен Короман, Макбет Сибайя, Владимир Маминов, Сергей Корниленко, Эммануэль Эменике, Мэттью Бут, Даме Н’Дойе, Александр Гацкан, Арас Озбилиз, Гекдениз Карадениз, Максим Ромащенко, Юрис Лайзанс, Деян Радич, Захари Сираков.

Напомним, Илья Цымбаларь является легендой одесского "Черноморца" и московского "Спартака". Футболист, который выступал и за сборную Украины, и за сборную рф умер в декабре 2013. Похоронен легендарный игрок в Одессе.

Отметим, вдова Цымбаларя Ирина и его сын Сергей выступили категорически против проведения матча памяти в Москве, ведь рф бьет ракетами и беспилотниками по Одессе и другим городам Украины. Они призвали звездных игроков не участвовать в этом матче, порочащем память великого футболиста. Тимощук на призыв ближайших родственников Ильи не откликнулся. Организатором поединка является второй сын футболиста Олег, который уехал в рф после начала полномасштабного вторжения.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ передали привет "Зениту" Тимощука.