В Венеции футболистов оденут в форму гондольеров (фото)

Местный футбольный клуб отдал дань уважения символу города — гондольерам

ФК "Венеция", выступающий в Серии B, показал комплект третьей формы на сезон 2023/24. Недавно киевское "Динамо" впервые сыграло в желтом цвете.

Клуб презентовал 3-й комплект формы на своем официальном сайте. Техническим спонсором итальянской команды является Kappa, а дизайн разработал Мирко Борше (Bureau Borsche).

Новая футболка "Венеции" отдает дань уважения гондольерам Венеции, которые помогают желающим перемещаться по городу на гондолах (лодках). Комплект имеет горизонтальные полосы черного и белого цвета. Кроме того, заметным атрибутом амуниции является красный воротник-поло. Эмблема клуба, а также названия спонсоров выполнены в золотистом цвете. Добавим, что "Венеция" пока не показала, как будут выглядеть шорты и гетры третьего комплекта.

"От имени всех гондольеров я благодарю футбольный клуб "Венеция" за то, что он думает о нас, считая нас культурной иконой и символом города Венеции. Для нас большая честь, что официальная третья футболка клуба является данью уважения нашей исторической форме в полоску", — заявил президент Ассоциации гондольеров Андреа Бальби.

Ранее сообщалось, что в Италии стартовал новый сезон Серии А. По итогам 3-х туров в лидеры выбелись миланские клубы.