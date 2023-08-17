Чемпионат Италии по футболу, 1 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей

Чемпион начинает в первый игровой день

В субботу, 19 августа, матчами "Фрозиноне" — "Наполи" и "Эмполи" — "Верона" стартует сезон 2023/24 в чемпионате Италии по футболу. В прошлой кампании сенсационно победил "Наполи", который выиграл свое первое Скудетто со времен Диего Марадоны.

С расписанием, результатами матчей Серии А можно ознакомиться на официальном сайте лиги. Игровой тур продлится три дня.

Расписание, результаты и видеообзоры матчей 1-го тура чемпионата Италии сезона 2023/24 (обновляется)

Суббота, 19 августа

19:30 — "Фрозиноне" — "Наполи" — megogo

19:30 — "Эмполи" — "Верона" — megogo

21:45 — "Дженоа" — "Фиорентина" — megogo

21:45 — "Интер" — "Монца" — megogo

Воскресенье, 20 августа

19:30 — "Рома" — "Салернитана" — megogo

19:30 — "Сассуоло" — "Аталанта" — megogo

21:45 — "Удинезе" — "Ювентус" — megogo

21:45 — "Лечче" — "Лацио" — megogo

Понедельник, 21 августа.

19:30 — "Торино" — "Кальяри" — megogo

21:45 — "Болонья" — "Милан" — megogo

Ранее сообщалось, что итальянская "Дженоа" намеренна приобрести хавбека "Марселя" и сборной Украины Руслана Малиновского. У игрока есть предложения и от других клубов Серии А и АПЛ.

Напомним, в прошлом сезоне с футболом завязал легендарный швед Златан Ибрагимович. Последним клубом в карьере "Ибры" стал "Милан".