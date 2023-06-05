"Чувствую себя старым": Ибрагимович в слезах объявил о завершении карьеры в 41 год и разбил сердце соцсетей (видео)

Легендарный форвард повесил бутсы на гвоздь

Суперзвезда мирового футбола Златан Ибрагимович, который снялся в своей версии "Игры в кальмара", объявил о завершении карьеры в возрасте 41 года.

Соответствующее видео опубликовал аккаунт Серии А в Twitter. Об этом шведский нападающий "Милана" сообщил после матча заключительного тура итальянской лиги против "Вероны".

"Я не могу дышать, но все хорошо. Так много воспоминаний на этом стадионе. Ты подарил мне сначала любовь, а потом – счастье", — заявил Ибрагимович, не сдерживая слез.

Форвард поблагодарил как свою семью за терпение, так и свою "вторую семью" — футболистов, наставника "Милана" Стефано Пиоли, тренерский штаб и менеджеров.

"Наконец, но от всей души я хочу поблагодарить вас, болельщиков. Пора попрощаться с футболом, но не с вами", — резюмировал Ибрагимович.

За свою карьеру нападающий выступал за "Мальме", "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселону", "Милан", "ПСЖ", "Манчестер Юнайтед" и "Лос-Анджелес Гэлакси". Ему удалось выиграть чемпионские титулы в Италии, Испании, Франции, а также завоевать Лигу Европы.

Пользователи соцсетей не скрывали своих грустных эмоций по случаю завершения карьеры игрока:

"Когда тебя так провожают, то значит жизнь прожил не зря. А когда так провожают в Милане, то ты просто одна из страниц в истории футбола!".

"Просто футбол стал недостаточно хорош для Златана".

"Нет, этого не может быть — это же Ибра".

"Спасибо за все, легенда!".

"Я чувствую себя старым. Все игроки, с которыми мы выросли, находятся на последнем этапе карьеры. Месси, Златан, Роналду — это закат славной эпохи".

"Это плачут слезы, а Ибрагимович не плаче. Никогда не будет другого Златана".

"Легенда. Один из лучших нападающих всех времен и непревзойденная личность, которая привнесла столько характера в игру. Я буду скучать по нему".

Ранее Ибрагимович потроллил звезду "ПСЖ" Килиана Мбаппе.

Перед этим звездный нападающий впервые в карьере забил гол в свои ворота, чем вызвал шутки в соцсетях.

Также Ибрагимович демонстрировал навыки ударов по мячу в стиле ниндзя.