"Відчуваю себе старим": Ібрагімович у сльозах оголосив про завершення кар’єри в 41 рік і розбив серце соцмереж (відео)

Легендарний форвард повісив бутси на цвях

Суперзірка світового футболу Златан Ібрагімович, який знявся в своїй версії "Ігри у кальмари", оголосив про завершення кар’єри у віці 41 року.

Відповідне відео опублікував акаунт Серії А в Twitter. Про це шведський нападник "Мілана" повідомив після матчу заключного туру італійської ліги проти "Верони".

"Я не можу дихати, але все добре. Так багато спогадів на цьому стадіоні. Ти подарував мені спочатку кохання, а потім — щастя", — заявив Ібрагімович, не стримуючи сліз.

Форвард подякував як своїй родині за терпіння, так і своїй "другій родині" — футболістам, наставнику "Мілана" Стефано Піолі, тренерському штабу та менеджерам.

"Нарешті, але від щирого серця я хочу подякувати вам, вболівальникам. Пора попрощатися з футболом, але не з вами", — резюмував Ібрагімович.

За свою кар’єру нападник виступав за "Мальме", "Аякс", "Ювентус", "Інтер", "Барселону", "Мілан", "ПСЖ", "Манчестер Юнайтед" і "Лос-Анджелес Гелаксі". Йому вдалося виграти чемпіонські титули в Італії, Іспанії, Франції та завоювати Лігу Європи.

Користувачі соцмереж не приховували своїх сумних емоцій з нагоди завершення кар’єри гравця:

"Коли тебе так проводжають, то значить життя прожив не дарма. А коли так проводять у Мілані, то ти просто одна зі сторінок в історії футболу!".

"Просто футбол став недостатньо добрий для Златана".

"Ні, цього не може бути — це ж Ібра".

"Дякую за все, легендо!".

"Я почуваюся старим. Усі гравці, з якими ми виросли, знаходяться на останньому етапі кар’єри. Мессі, Златан, Роналду — це захід славетної епохи".

"Це плачуть сльози, а Ібрагімович не плаче. Ніколи не буде іншого Златана".

"Легенда. Один з найкращих нападників усіх часів і неперевершена особистість, яка привнесла стільки характеру в гру. Я сумуватиму за ним".

Раніше Ібрагімович потролив зірку "ПСЖ" Кіліана Мбаппе.

Перед цим зірковий нападник уперше в кар’єрі забив гол у свої ворота, чим викликав жарти в соцмережах.

Також Ібрагімович демонстрував навички ударів по м’ячу у стилі ніндзя.