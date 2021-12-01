Ібрагімович знатно потролив Мбаппе

Краще не питати порад у "Ібри".

Одіозний шведський футболіст Златан Ібрагімович, який нещодавно знявся у своїй версії "Гри в кальмара", розповів про те, як порадив нападникові ПСЖ Кіліану Мбаппе залишити парижан.

Своїми спогадами з цього приводу швед поділився з corriere.it.

За словами Ібрагімовича, він сказав Мбаппе, що тому потрібен більш структурований клуб, на кшталт "Реала". При цьому Златан зазначив, що після порадив керівництву паризького суперклубу в жодному разі не розлучатися з Кіліаном.

"Це правда. Мбаппе потрібне більш структуроване середовище, як у "Реалі". Але потім я сказав президенту ПСЖ не продавати його", — розповів Ібрагімович.

Додамо, що Ібра та Мбаппе не перетиналися в ПСЖ. Наразі Златан виступає в Італії за "Мілан". Цього сезону 40-річний Ібрагімович забив 5 голів і віддав 2 гольові передачі в 11 матчах за "Россонері".

Мбаппе проводить у Парижі не найкращий сезон. На рахунку перспективного французького нападника 9 голів та 12 асистів у 19 матчах за ПСЖ у всіх турнірах.

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