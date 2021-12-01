Ибрагимович знатно потроллил Мбаппе

Лучше не спрашивать советов у "Ибры".

Одиозный шведский футболист Златан Ибрагимович, который недавно снялся в своей версии "Игры в кальмара", рассказал о том, как посоветовал нападающему ПСЖ Килиану Мбаппе покинуть парижан.

Своими воспоминаниями по этому поводу швед поделился с corriere.it.

По словам Ибрагимовича, он сказал Мбаппе, что тому нужен более структурированный клуб, вроде "Реала". При этом Златан отметил, что после посоветовал руководству парижского суперклуба ни в коем случае не расставаться с Килианом.

"Это правда. Мбаппе нужна более структурированная среда, как в "Реале". Но потом я сказал президенту ПСЖ не продавать его", — рассказал Ибрагимович.

Добавим, что Ибра и Мбаппе не пересекались в ПСЖ. Сейчас Златан выступает в Италии за "Милан". В текущем сезоне 40-летний Ибрагимович забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи в 11 матчах за "Россонери".

Мбаппе проводит в Париже не лучший сезон. На счету перспективного французского нападающего 9 голов и 12 ассистов в 19-и матчах за ПСЖ во всех турнирах.

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