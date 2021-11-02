Укр

Ибрагимович "убил" известного блогера в "Игре в кальмара" (видео)

Автор
Владимир Лавский
Дата публикации
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Автор
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Ибрагимович выступил в роли охранника Новость обновлена 02 ноября 2021, 10:51
Ибрагимович выступил в роли охранника

Со Златаном всегда были шутки плохи.

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович, который на выходных помог команде обыграть "Рому" в чемпионате Италии, на своей странице в твиттере опубликовал новое видео.

40-летний швед вместе с известным блогером-пародистом Хаби Лэймом повторили одну из сцен популярного корейского сериала "Игра в кальмара". В одном из эпизодов участникам нужно было преодолеть стеклянный мост, выбрав те части, конструкции, которые не проваливаются. Лэйм, который славится своими лайфхаками, выступил в роли конкурсанта, а Ибрагимович стал надзирателем.

С присущей для себя ловкостью и невозмутимостью Лэйм преодолел мост, сделал характерное движение руками, но, увидев перед собой Ибрагимовича, попятился назад и провалился вниз. Менее чем за сутки видео набрало более миллиона просмотров.

"Моя игра, мои правила", — подписал публикацию футболист.

Как ранее сообщал "Телеграф", "Игра в кальмара" стал самым популярным телесериалом на платформе Netflix. Также "Телеграф" рассказывал, что известно об актерах "Игры в кальмара", которые стали звездами мирового масштаба.

Теги:
#Футбол #Сериал #Златан Ибрагимович #Игра в кальмара
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