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Ібрагімович "убив" відомого блогера у "Грі у кальмара" (відео)

Автор
Володимир Лавський
Дата публікації
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Автор
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Ібрагімович виступив у ролі охоронця Новина оновлена 02 листопада 2021, 10:51
Ібрагімович виступив у ролі охоронця

Зі Златаном завжди були жарти погані.

Нападник "Мілана" Златан Ібрагімович, який на вихідних допоміг команді обіграти "Рому" у чемпіонаті Італії, на своїй сторінці у твіттері опублікував нове відео.

40-річний швед разом із відомим блогером-пародистом Хабі Леймом повторили одну зі сцен популярного корейського серіалу "Гра в кальмара". В одному з епізодів учасникам потрібно було подолати скляний міст, обравши частини конструкції, які не провалюються. Лейм, який славиться своїми лайфхаками, виступив у ролі конкурсанта, а Ібрагімович став наглядачем.

З притаманною собі спритністю і незворушністю Лейм подолав міст, зробив характерний рух руками, але, побачивши перед собою Ібрагімовича, позадкував назад і провалився вниз. Менш ніж за добу відео набрало понад мільйон переглядів.

"Моя гра, мої правила", — підписав публікацію футболіст.

Як раніше повідомляв Телеграф, Гра в кальмара став найпопулярнішим телесеріалом на платформі Netflix. Також "Телеграф" розповідав, що відомо про акторів "Ігри в кальмари", які стали зірками світового масштабу.

Теги:
#Футбол #Серіал #Златан Ібрагімович #Гра в кальмара
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