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Гол 40-річного Ібрагімовича допоміг "Мілану" здолати "Рому" (відео)

Автор
Володимир Лавський
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Ібрагімовича у недільному матчі було не зупинити Новина оновлена 01 листопада 2021, 09:34
Ібрагімовича у недільному матчі було не зупинити

Центральний матч 11-го туру Серії А між "Ромою" та "Міланою" завершився перемогою червоно-чорних — 2:1.

Міланці після перемоги "Наполі" над "Салернітаною" (1:0) змушені були грати лише на перемогу у звітній зустрічі, щоб не відпустити суперника у відрив.

Старт зустрічі був за гостями. Спочатку Леао в дотик з лінії воротарського майданчику примудрився пробити вище воріт, а потім Кессьє, обігравшись у стіночку з партнером, з 20 метрів так і не влучив у ворота. Вийшов уперед "Мілан" під завісу першого тайму. Це Ібрагімович покарав суперника за порушення правил перед своїми воротами, пробивши у правий нижній кут.

На початку другого тайму 40-річний швед оформив дубль, але арбітр не зарахував взяття воріт через офсайд, визначений за допомогою ВАР. Але все ж таки на 56-й хвилині рахунок став 2:0. Це Кессьє реалізував пенальті за фол на Златані.

Єдине, на що вистачило римлян, то це м’яч престижу. Вже у компенсований час колишній гравець червоно-чорних Стефан Ель-Шаараві з меж штрафного майданчика розстріляв чужі ворота.

Після 11 турів "Мілан" та "Наполі" лідирують у чемпіонаті Італії з 31 очком, римляни з 19 очками на четвертій позиції.

Як раніше повідомляв "Телеграф", у матчі англійської Прем’єр-ліги гравець "Лідса" забив унікальний м’яч, а в чемпіонаті Франції був забитий дивовижний гол із 68 метрів.

Матеріал опублікований російською мовою — читати мовою оригіналу
Теги:
#Футбол #Златан Ібрагімович #Італійський футбол #Рома — Мілан
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