Гол 40-летнего Ибрагимовича помог "Милану" одолеть "Рому" (видео)

Центральный матч 11-го тура Серии А между "Ромой" и "Миланой" завершился победой красно-черных — 2:1.

Миланцы после победы "Наполи" над "Салернитаной" (1:0) вынуждены были играть только на победу в отчетной встрече, чтобы не отпустить соперника в отрыв.

Старт встречи был за гостями. Сначала Леао в касание с линии вратарской ухитрился пробить выше ворот, а потом Кессье, обыгравшись в стеночку с партнером, с 20 метров так и не попал в створ ворот. Вышел вперед "Милан" под занавес первого тайма. Это Ибрагимович наказал соперника за нарушение правил перед своей штрафной, пробив в правый нижний угол.

В начале второго тайма 40-летний швед оформил дубль, но арбитр не засчитал взятие ворот из-за офсайда, который был определен с помощью ВАР. Но все же на 56-й минуте счет стал 2:0. Это Кессье реализовал пенальти за фол на Златане.

Единственное, на что хватило римлян, так это мяч престижа. Уже в компенсированное время бывший игрок красно-черных Стефан Эль-Шаарави из пределов штрафной расстрелял чужие ворота.

Обзор матча

После 11 туров "Милан" и "Наполи" лидируют в чемпионате Италии с 31 очком, римляне с 19 очками на четвертой позиции.

Как ранее сообщал "Телеграф", в матче английской Премьер-лиги игрок "Лидса" забил уникальный мяч, а в чемпионате Франции был забит удивительный гол с 68 метров.