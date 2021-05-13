Ибрагимович показал свой удар ниндзя (видео)

Шведский футболист Златан Ибрагимович развлекается как может. Пока его партнеры по команде потеют на поле Ибра залечивает травму колена, которую получил в игре с "Ювентусом", а также снимается в клубным роликах. Во время одного из съемочных дней скандальный игрок показал свои бойцовские навыки.

Во время представления новой основной формы "Милана" Ибра решил показать свои навыки ММА, в частности, швед дважды нанес удар ногой с разворота в сторону камеры.

"Ниндзя", - коротко подписал видео со своими ударами-вертухами Ибрагимович на своей страничке в Instagram.

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В текущем сезоне 39-летний Ибрагимович забил 17 голов и отдал 3 результативные передачи в 27 играх за "Россонери" во всех турнирах.

"Телеграф" напоминает, что пока Ибра восстанавливается от травмы его партнеры по команде провели сверхрезультативный матч с "Торино".