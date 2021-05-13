"Милан" вколотил семь мячей в ворота "Торино": видеообзор матча

В среду, 12 мая, "Торино" в рамках матча 36-го тура чемпионата Италии 2020/21 принимал "Милан". Встреча, проходившая в Турине, завершилась погромом хозяев со счетом 0:7.

Победу "Красно-черным" принесли голы Франка Кесси, Браими Диаса, дубль Тео Эрнандеса и хет-трик Анте Ребича. Примечательно, что "Милан" забивал шесть и более мячей на выезде еще 20 лет, когда был повержен "Интер" (0:6). К слову, тогда два гола записал на свой счет Андрей Шевченко.

Этот успех оставил "Милан" (75 очков) на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Италии, "Торино" (35 очков) - 16-й. В следующем туре "Россонери" примут "Кальяри" (16.05.2021), а "Быки" сыграют на выезде со "Специей" (15.05.2021).

Примечательно, что в прошлом туре "Милан" разгромил в гостях другую туринскую команду - "Ювентус".