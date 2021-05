"Милан" представил новую основную форму на следующий сезон (видео)

Футбольный клуб "Милан" презентовал комплект основной формы на сезон 2021/22. Производителем амуниции является компания Puma.

На своей страничке в twitter "Россонери" опубликовал красочный ролик, в котором главная звезда клуба Златан Ибрагимович стал моделью и примерил новые-старые цвета на себя.

Introducing the Milan state of mind: here's our new @pumafootball 2021/22 Home Shirt #MoveLikeMilan #SempreMilan

— AC Milan (@acmilan) May 11, 2021