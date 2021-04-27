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"Милан" может приютить игрока сборной Украины

"Милан" может приютить игрока сборной Украины
Обновлено 14:33 Сегодня Телеграф Фото: Instagram lunin_andrey

"Милан" внимательно следит за ситуацией с вратарем сборной Украины Андреем Луниным. Об этом сообщает fichajes.

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Пот информации источника, "Сливочные" не смогли найти применение украинскому голкиперу, а также сербскому нападающему Луке Йовичу. Теперь оба могут оказаться в "Милане", который пока не может договорится с вратарем Джанлуиджи Доннаруммой о новом контракте. Также сообщается, что "Россонери" по окончании сезона могут потерять нападающего Рафаэля Леао.

В текущем сезоне 22-летний Лунин провел лишь один матч в составе "Реала". В кубковом поединке Андрей пропустил два мяча, и Сливочные вылетели из турнира.

Ранее "Телеграф" сообщал, что за Луниным активно следят сразу три клуба испанской Примеры.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Сборная Украины, ФК Реал, ФК Милан, Футбол, Андрей Лунин, Лука Йович.
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