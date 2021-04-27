"Милан" может приютить игрока сборной Украины

"Милан" внимательно следит за ситуацией с вратарем сборной Украины Андреем Луниным. Об этом сообщает fichajes.

Пот информации источника, "Сливочные" не смогли найти применение украинскому голкиперу, а также сербскому нападающему Луке Йовичу. Теперь оба могут оказаться в "Милане", который пока не может договорится с вратарем Джанлуиджи Доннаруммой о новом контракте. Также сообщается, что "Россонери" по окончании сезона могут потерять нападающего Рафаэля Леао.

В текущем сезоне 22-летний Лунин провел лишь один матч в составе "Реала". В кубковом поединке Андрей пропустил два мяча, и Сливочные вылетели из турнира.

Ранее "Телеграф" сообщал, что за Луниным активно следят сразу три клуба испанской Примеры.