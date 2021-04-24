Лунин откровенно рассказал о конкуренции с Куртуа (видео)

Голкипер "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин высказался о соперничестве с основным вратарем "Сливочных" бельгийцем Тибо Куртуа.

По словам Лунина, он и Куртуа являются товарищами по команде, и они даже сидят вместе во время обеда. Однако Андрей намерен перенять опыт Тибо, чтобы стать лучшим.

"Никакой неприязни или чего-то такого к нему нет. Он заставляет меня работать лучше и больше, чтобы "вытеснить" его. В бытовом плане мы товарищи, есть определенное общение, за обедом мы сидим рядом. На данный момент он объективно сильнее меня, но у него за карьеру 250 игр - это опыт, стабильность, уровень. Дай Бог, я проведу столько же игр, и мы посмотрим, кто лучше", - рассказал Лунин в интервью на Youtube-канале BurBuzz.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Реал" может избавиться от Лунина в летнее межсезонье.

"Телеграф" напоминает, что Андрей провел лишь один поединок в составе "Реала", который в итоге обернулся настоящим провалом.