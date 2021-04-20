Три клуба испанской Примеры хотят подписать украинского вратаря

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин может сменить клубную прописку. Об этом сообщает fichajes.

Лунин стал одним из самых неожиданных приобретений "Реал" летом 2018 года. Многообещающий украинский вратарь прибыл из " Зари". Однако подписание Тибо Куртуа "Сливочными" в тот же год не оставило никаких шансов для юного кипера из Украины. После скитаний в арендах в "Леганесе", "Вальядолиде" и "Реале Овьедо" Лунин вернулся в Мадрид, однако сыграл лишь один официальным матч, в котором команда Зинедина Зидана вылетела из Кубка Испании.

В итоге из-за невозможности выиграть конкуренцию у Куртуа и отсутствия доверия со стороны Зидана украинский вратарь может покинуть "Реал" уже в ближайшее межсезонье. Сообщается, что на игрока сборной Украины выстроилась очередь из трех клубов Примеры: "Бетиса", "Гранады" и "Эйбара". Уточняется, что мадридцы рассматривают как аренду голкипера, так и его продажу.

Ранее "Телеграф" сообщал, что за созданием Суперлиги стоит президент "Реала" Флорентино Перес.