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Три клуба испанской Примеры хотят подписать украинского вратаря

Три клуба испанской Примеры хотят подписать украинского вратаря
Обновлено 18:21 Сегодня Телеграф Фото: Instagram lunin_andrey

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин может сменить клубную прописку. Об этом сообщает fichajes.

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Лунин стал одним из самых неожиданных приобретений "Реал" летом 2018 года. Многообещающий украинский вратарь прибыл из " Зари". Однако подписание Тибо Куртуа "Сливочными" в тот же год не оставило никаких шансов для юного кипера из Украины. После скитаний в арендах в "Леганесе", "Вальядолиде" и "Реале Овьедо" Лунин вернулся в Мадрид, однако сыграл лишь один официальным матч, в котором команда Зинедина Зидана вылетела из Кубка Испании

В итоге из-за невозможности выиграть конкуренцию у Куртуа и отсутствия доверия со стороны Зидана украинский вратарь может покинуть "Реал" уже в ближайшее межсезонье. Сообщается, что на игрока сборной Украины выстроилась очередь из трех клубов Примеры: "Бетиса", "Гранады" и "Эйбара". Уточняется, что мадридцы рассматривают как аренду голкипера, так и его продажу.

Ранее "Телеграф" сообщал, что за созданием Суперлиги стоит президент "Реала" Флорентино Перес.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Реал, Футбол, Андрей Лунин.
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