Бензема повторил невероятный рекорд легенды "Реала" (видео)

В матче 31-го тура чемпионата Испании сезона 2020/21 "Реал" проводил гостевой поединок против "Кадиса". Встреча, которая состоялась на стадионе "Рамон де Карранса", завершилась со счетом 0:3 в пользу мадридского Суперклуба. Форвард "Сливочных" Карим Бензема повторил рекорд Рауля Гонсалеса.

В матче против "Кадиса" Бензема забил два гола, один из которых с пенальти, еще одно взятие ворот на счету Альваро Одриосолы, который отметился голом после передачи француза. По информации OptaJose, Бензема на протяжении своей карьеры забивал 35 командами Примеры, что является повторением рекорда легенды "Реала" Рауля Гонсалеса.

35 - Karim Benzema has scored against all 35 teams he has faced in @LaLigaEN, equalling Raúl González’s @realmadriden record of scoring against 35 teams in the competition. Collector. pic.twitter.com/gWe5DV3Wuo

— OptaJose (@OptaJose) April 21, 2021