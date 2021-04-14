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Ибрагимовича могут надолго убрать из футбола

Ибрагимовича могут надолго убрать из футбола
Обновлено 17:32 Сегодня Телеграф Фото: Instagram iamzlatanibrahimovic

Одиозный шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович вновь угодил в скандал, из-за которого его могут выгнать из футбола. Об этом сообщает aftonbladet.

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По информации источника, 39-летний футболист владеет частью мальтийской букмекерской компании Bethard, рекламным лицом которой он выступает. Сообщается, что шведу принадлежит 10% данной компании. Таким образом, Златан нарушает этические нормы ФИФА и УЕФА, которые категорически любой букмекерской деятельности действующих игроков. Более того, шведу грозят серьезные санкции в виде огромного штрафа (около €100 тысяч) или даже отстранения от любой футбольной деятельности на три года.

Пока реакции футбольных чиновников не последовало, а букмекерская компания отказалась давать комментарии по этому поводу.

В сезоне 2020/21 Ибрагимович обрел "вторую молодость", забив 17 голов и отдав три голевые' передачи в 25 матчах.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Ибру оштрафовали в Серии А за разговор с арбитром.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Швеции, Златан Ибрагимович, Футбол.
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