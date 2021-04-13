Ибрагимовича дисквалифицировали и оштрафовали: что он натворил (видео)

Одиозный шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович был удален в матче 30-го тура чемпионата Италии сезона 2020/21 с "Пармой". Как сообщается на официальном сайте Серии А, шведа дисквалифицировали и оштрафовали.

Форвард получил прямую красную карточку на 60-й минуте встречи за какое-то высказывание в адрес судьи Фабио Мареске. "Ибра" при этом сильно удивился.

Во вторник, 13 апреля, Серия А вынесла вердикт в этом деле. Златана дисквалифицировали на один матч, а также оштрафовали на € 5 тысяч. Сообщается, что Ибрагимович оскорбительно высказался в адрес арбитра, критикуя его в неуважительной форме.

Видео инцидента с Иброй в матче с "Пармой":

Таким образом, Златан пропустит поединок "Милан" - "Дженоа", который состоится 18 апреля.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Милан" потерял очки в игре с "Сампдорией", пропустив нелепый гол.