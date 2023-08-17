Чемпіонат Італії з футболу, 1 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів
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Чемпіон розпочинає в перший ігровий день
У суботу, 19 серпня, матчами "Фрозіноне" — "Наполі" та "Емполі" — "Верона" стартує сезон 2023/24 у чемпіонаті Італії з футболу. Перемогу в минулій кампанії сенсаційно здобув "Наполі", який виграв своє перше Скудетто з часів Дієго Марадони.
З розкладом, результатами матчів Серії А можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. Ігровий тур триватиме три дні.
Розклад, результати та відеоогляди матчів 1-го туру чемпіонату Італії сезону 2023/24 (оновлюється)
Субота, 19 серпня
19:30 — "Фрозіноне" — "Наполі" — megogo
19:30 — "Емполі" — "Верона" — megogo
21:45 "Дженоа" — "Фіорентина" — megogo
21:45 "Інтер" — "Монца" — megogo
Неділя, 20 серпня
19:30 — "Рома" — "Салернітана" — megogo
19:30 — "Сассуоло" — "Аталанта" — megogo
21:45 "Удінезе" — "Ювентус" — megogo
21:45 — "Лечче" — "Лаціо" — megogo
Понеділок, 21 серпня.
19:30 — "Торіно" — "Кальярі" — megogo
21:45 — "Болонья" — "Мілан" — megogo
Раніше повідомлялося, що італійська "Дженоа" має намір придбати хавбека "Марселя" та збірної України Руслана Маліновського. У гравця є пропозиції й від інших клубів Серії А та АПЛ.
Нагадаємо, минулого сезону з футболом зав’язав легендарний швед Златан Ібрагімович. Останнім клубом у кар’єрі "Ібри" став "Мілан".