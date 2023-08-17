Чемпіонат Італії з футболу, 1 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів

Чемпіон розпочинає в перший ігровий день

У суботу, 19 серпня, матчами "Фрозіноне" — "Наполі" та "Емполі" — "Верона" стартує сезон 2023/24 у чемпіонаті Італії з футболу. Перемогу в минулій кампанії сенсаційно здобув "Наполі", який виграв своє перше Скудетто з часів Дієго Марадони.

З розкладом, результатами матчів Серії А можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. Ігровий тур триватиме три дні.

Розклад, результати та відеоогляди матчів 1-го туру чемпіонату Італії сезону 2023/24 (оновлюється)

Субота, 19 серпня

19:30 — "Фрозіноне" — "Наполі" — megogo

19:30 — "Емполі" — "Верона" — megogo

21:45 "Дженоа" — "Фіорентина" — megogo

21:45 "Інтер" — "Монца" — megogo

Неділя, 20 серпня

19:30 — "Рома" — "Салернітана" — megogo

19:30 — "Сассуоло" — "Аталанта" — megogo

21:45 "Удінезе" — "Ювентус" — megogo

21:45 — "Лечче" — "Лаціо" — megogo

Понеділок, 21 серпня.

19:30 — "Торіно" — "Кальярі" — megogo

21:45 — "Болонья" — "Мілан" — megogo

Раніше повідомлялося, що італійська "Дженоа" має намір придбати хавбека "Марселя" та збірної України Руслана Маліновського. У гравця є пропозиції й від інших клубів Серії А та АПЛ.

Нагадаємо, минулого сезону з футболом зав’язав легендарний швед Златан Ібрагімович. Останнім клубом у кар’єрі "Ібри" став "Мілан".