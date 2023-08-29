Чемпионат Италии по футболу, 3 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей
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В ближайший уик-энд состоятся сразу 2 топ-матча в Италии
В пятницу, 1 сентября, матчем "Сассуоло" — "Верона" стартует 3-й тур в Серии А. Накануне в лиге стало на одного украинца больше — Руслан Малиновский присоединился к "Дженоа".
С расписанием, результатами матчей Серии А можно ознакомиться на официальном сайте лиги. В центральных матчах тура "Рома" примет "Милан", а "Интер" сыграет с "Фиорентиной". "Дженоа" Малиновского отправится в гости к "Торино", а "Эмполи" Виктора Коваленко ожидает дуэль с "Ювентусом".
Расписание, результаты и видеообзоры матчей 3-го тура чемпионата Италии сезона 2023/24 (обновляется)
Пятница, 1 сентября
"Сассуоло" — "Верона" — 19:30 — Megogo
"Рома" — "Милан" — 21:45- Megogo
Субботу, 2 сентября
"Болонья" — "Кальяри" — 19:30 — Megogo
"Удинезе" — "Фрозиноне" — 19:30 — Megogo
"Аталанта" — "Монца" — 21:45 — Megogo
"Наполи" — "Лацио" — 21:45 — Megogo
Воскресенье, 3 сентября
"Интер" Милан — "Фиорентина" — 19:30 — Megogo
"Торино" — "Дженоа" — 19:30 — Megogo
"Лечче" — "Салернитана" — 21:45 — Megogo
"Эмполи" — "Ювентус" — 21:45 — Megogo
С результатами и видеообзорами матчей 2 тура Серии А можно ознакомиться на сайте "Телеграф".
Ранее сообщалось, что хавбек сборной Украины Виктор Коваленко присоединился к "Эмполи".