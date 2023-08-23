Чемпионат Италии по футболу, 2 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей

Сразу 8 команд победили в первом туре италяьнского первенства

В субботу, 26 августа, матчами "Монца" — "Эмполи" и "Фрозиноне" — "Аталанта" стартует второй тур чемпионата Италии по футболу сезона 2023/24. Накануне полузащитник "Марселя" и сборной Украины Руслан Малиновский перешел в "Дженоа".

С расписанием, результатами матчей Серии А можно ознакомиться на официальном сайте лиги. "Дженоа" Малиновского сыграет с "Лацио" (27.08). В этот же день лидер первенства "Фиорентина" проведет домашнюю игру против "Лечче".

Расписание, результаты и видеообзоры матчей 2-го тура чемпионата Италии сезона 2023/24 (обновляется)

Суббота, 26 августа

"Монца" — "Эмполи" — 19:30 — Megogo

"Фрозиноне" — "Аталанта" — 19:30 — Megogo

"Верона" — "Рома" — 21:45 — Megogo

"Милан" — "Торино" — 21:45 — Megogo

Воскресенье, 27 августа

"Фиорентина" — "Лечче" — 19:30 — Megogo

"Ювентус" — "Болонья" — 19:30 — Megogo

"Лацио" — "Дженоа" — 21:45 — Megogo

"Наполи" — "Сассуоло" — 21:45 — Megogo

Понедельник, 28 августа

"Салернитана" — "Удинезе" — 19:30 — Megogo

"Кальяри" — "Интер" Милан — 21:45 — Megogo

Турнирная таблица Серии А по итогам 1 тура

С результатами и видеообзорами матчей первого тура Серии А можно ознакомиться на сайте "Телеграф".

Ранее сообщалось, что Лионель Месси повлиял на заявку сборной Украины на матчи с Италией и Англией в отборе Евро-2024.