Чемпіонат Італії з футболу, 2 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів
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Відразу 8 команд перемогли у першому турі італійської першості
У суботу, 26 серпня, матчами "Монца" — "Емполі" та "Фрозіноне" — "Аталанта" стартує другий тур чемпіонату Італії з футболу сезону 2023/24. Напередодні півзахисник "Марселя" та збірної України Руслан Маліновський перейшов у "Дженоа".
З розкладом, результатами матчів Серії А можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. "Дженоа" Маліновського зіграє з "Лаціо" (27.08). Цього ж дня лідер першості "Фіорентина" проведе домашню гру проти "Лечче".
Розклад, результати та відеоогляди матчів 2-го туру чемпіонату Італії сезону 2023/24 (оновлюється)
Субота, 26 серпня
"Монца" — "Емполі" — 19:30 — Megogo
"Фрозіноне" — "Аталанта" — 19:30 — Megogo
"Верона" — "Рома" — 21:45 — Megogo
"Мілан" — "Торіно" — 21:45 — Megogo
Неділя, 27 серпня
"Фіорентина" — "Лечче" — 19:30 — Megogo
"Ювентус" — "Болонья" — 19:30 — Megogo
"Лаціо" — "Дженоа" — 21:45 — Megogo
"Наполі" — "Сассуоло" — 21:45 — Megogo
Понеділок, 28 серпня
"Салернітана" — "Удінезе" — 19:30 — Megogo
"Кальярі" — "Інтер" Мілан — 21:45 — Megogo
З результатами та відеооглядами матчів першого туру Серії А можна ознайомитись на сайті "Телеграф".
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