Чемпіонат Італії з футболу, 3 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів

Найближчого вікенду відбудуться відразу 2 топ матчі в Італії

У п’ятницю, 1 вересня, матчем "Сассуоло" — "Верона" стартує 3-й тур у Серії А. Напередодні в лізі стало на одного українця більше — Руслан Маліновський приєднався до "Дженоа".

З розкладом, результатами матчів Серії А можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. У центральних матчах туру "Рома" прийме "Мілан", а "Інтер" зіграє з "Фіорентиною". "Дженоа" Маліновського вирушить у гості до "Торіно", а на "Емполі" Віктора Коваленка чекає дуель з "Ювентусом".

Розклад, результати та відеоогляди матчів 3-го туру чемпіонату Італії сезону 2023/24 (оновлюється)

П’ятниця, 1 вересня

"Сассуоло" — "Верона" — 19:30 — Megogo

"Рома" — "Мілан" — 21:45 — Megogo

Суботу, 2 вересня

"Болонья" — "Кальярі" — 19:30 — Megogo

"Удінезе" — "Фрозіноне" — 19:30 — Megogo

"Аталанта" — "Монца" — 21:45 — Megogo

"Наполі" — "Лаціо" — 21:45 — Megogo

Неділя, 3 вересня

"Інтер" Мілан — "Фіорентина" — 19:30 — Megogo

"Торіно" — "Дженоа" — 19:30 — Megogo

"Лечче" — "Салернітана" — 21:45 — Megogo

"Емполі" — "Ювентус" — 21:45 — Megogo

Турнірна таблиця Серії А за підсумками 2 туру

З результатами та відеооглядами матчів 2 туру Серії А можна ознайомитись на сайті "Телеграф".

Раніше повідомлялося, що хавбек збірної України Віктор Коваленко приєднався до "Емполі".