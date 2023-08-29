Чемпіонат Італії з футболу, 3 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів
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Найближчого вікенду відбудуться відразу 2 топ матчі в Італії
У п’ятницю, 1 вересня, матчем "Сассуоло" — "Верона" стартує 3-й тур у Серії А. Напередодні в лізі стало на одного українця більше — Руслан Маліновський приєднався до "Дженоа".
З розкладом, результатами матчів Серії А можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. У центральних матчах туру "Рома" прийме "Мілан", а "Інтер" зіграє з "Фіорентиною". "Дженоа" Маліновського вирушить у гості до "Торіно", а на "Емполі" Віктора Коваленка чекає дуель з "Ювентусом".
Розклад, результати та відеоогляди матчів 3-го туру чемпіонату Італії сезону 2023/24 (оновлюється)
П’ятниця, 1 вересня
"Сассуоло" — "Верона" — 19:30 — Megogo
"Рома" — "Мілан" — 21:45 — Megogo
Суботу, 2 вересня
"Болонья" — "Кальярі" — 19:30 — Megogo
"Удінезе" — "Фрозіноне" — 19:30 — Megogo
"Аталанта" — "Монца" — 21:45 — Megogo
"Наполі" — "Лаціо" — 21:45 — Megogo
Неділя, 3 вересня
"Інтер" Мілан — "Фіорентина" — 19:30 — Megogo
"Торіно" — "Дженоа" — 19:30 — Megogo
"Лечче" — "Салернітана" — 21:45 — Megogo
"Емполі" — "Ювентус" — 21:45 — Megogo
З результатами та відеооглядами матчів 2 туру Серії А можна ознайомитись на сайті "Телеграф".
Раніше повідомлялося, що хавбек збірної України Віктор Коваленко приєднався до "Емполі".