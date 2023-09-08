У Венеції футболістів одягнуть у форму гондольєрів (фото)

Місцевий футбольний клуб віддав шану символу міста — гондольєрам

ФК "Венеція", який виступає у Серії B, показав комплект третьої форми на сезон 2023/24. Нещодавно київське "Динамо" вперше зіграло у жовтому кольорі.

Клуб презентував 3-й комплект форми на своєму офіційному сайті. Технічним спонсором італійської команди є Kappa, а дизайн розробив Мірко Борше (Bureau Borsche).

Нова футболка "Венеції" віддає шану гондольєрам Венеції, які допомагають всім бажаючим пересуватися містом на гондолах (човнах). Комплект має горизонтальні смуги чорного та білого кольору. Крім того, помітним атрибутом амуніції є червоний комір-поло. Емблема клубу, а також назви спонсорів виконані у золотистому кольорі. Додамо, що "Венеція" поки не показала, як виглядатимуть шорти та гетри третього комплекту.

"Від імені всіх гондольєрів я дякую футбольному клубу "Венеція" за те, що він думає про нас, вважаючи нас культурною іконою та символом міста Венеції. Для нас велика честь, що офіційна третя футболка клубу є даниною поваги нашій історичній формі у смужку", — заявив президент Асоціації гондольєрів Андреа Бальбі.

Раніше повідомлялося, що в Італії стартував новий сезон Серії А. За підсумками 3-х турів у лідери вибилися міланські клуби.