Бразильский футболист "подделал документы", чтобы сбежать из "Шахтера"

Вингер бесплатно покинул донецкий клуб

Донецкий "Шахтер" хочет получить финансовую компенсацию за незаконный, по их мнению, переход бразильца Тете в "Галатасарай". Горняки даже обратились в суд по этому поводу.

По информации fotospor, игрок и агент футболиста могли пойти на подделку документов. Сообщается, что Тете не проинформировал должным образом "Шахтер" и ФИФА на предмет своего перехода в стамбульский гранд.

Сторона бразильца уверяет, что отправила письмо Горнякам посредством электронной почты, однако в "Шахтере" называют это "фейком". Это уведомление также не дошло и к ФИФА, из-за чего в федерации началось расследование. К слову, в "Галатасарае", похоже, осознают, что игрок перешел в их команду с некоторыми нарушениями, а потому готовы компенсировать дончанам 2-3 млн евро. Однако "Шахтер" хочет получить за игрока 6-7 млн евро.

Напомним, Тете перешел в "Галатасарай" бесплатно, подписав контракт на 4 года с возможностью продления соглашения еще на 1 сезон. 23-летний правый вингер уже сыграл за стамбульцев 3 матча, голевыми действиями не отмечался.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" узнал имена соперников в Лиге чемпионов. К слову, Горянки лишились основного нападающего перед стартом в турнире.