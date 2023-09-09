Бразильський футболіст "підробив документи", щоб втекти із "Шахтаря"

Вінгер безкоштовно покинув донецький клуб

Донецький "Шахтар" хоче отримати фінансову компенсацію за незаконний, на їхню думку, перехід бразильця Тете до "Галатасараю". Гірники навіть звернулися до суду із цього приводу.

За інформацією fotospor, гравець та агент футболіста могли піти на підробку документів. Повідомляється, що Тете не поінформував належним чином "Шахтар" та ФІФА щодо свого переходу в стамбульський гранд.

Сторона бразильця запевняє, що надіслала листа Гірникам за допомогою електронної пошти, однак у "Шахтарі" називають це "фейком". Це повідомлення також не дійшло і до ФІФА, через що у федерації почалося розслідування. До речі, у "Галатасараї", схоже, усвідомлюють, що гравець перейшов до їхньої команди з деякими порушеннями, а тому готові компенсувати донеччанам 2-3 млн євро. Проте "Шахтар" хоче отримати за гравця 6-7 млн євро.

Нагадаємо, Тете перейшов у "Галатасарай" безкоштовно, підписавши контракт на 4 роки із можливістю продовження угоди ще на 1 сезон. 23-річний правий вінгер уже зіграв за стамбульців 3 матчі, гольовими діями не відзначався.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" дізнався імена суперників у Лізі чемпіонів. До речі, Горянки втратили основного нападника перед стартом у турнірі.