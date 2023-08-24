Ватажка бойовиків "ДНР" підняли на сміх: він вирішив "відродити" "Шахтар"

У мережі порадили відомому колабораціоністу відвідати лікарів

Поки донецький "Шахтар" грає в чемпіонаті України і готується виступати в Лізі чемпіонів, в окупованому Донецьку вирішили створити "двійника" Гірників, завданням якого стане потрапити у вищий дивізіон чемпіонату росії з футболу.

Про "відродження" "Шахтаря" у коментарі "Р-Спорт" заявив ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін. Він поставив завдання-мінімум для цього "проекту" — вихід до російської прем’єр-ліги.

"Потрібно повертати колишню славу і нашому спорту. Тим більше, що серед наших кандидатів кілька видатних спортсменів зі світовими іменами.

Відновлюватимемо наші стадіони та спортивні комплекси. Відроджуватимемо – нарешті, довгоочікувано, і робота вже ведеться в активній фазі, – клуб "Шахтар" і ставитиме перед ним завдання-мінімум вийти в Прем’єр-лігу російського футболу", – сказав Пушилін.

У мережі лише посміялися з абсурдності слів Пушиліна. Користувачі вважають, що Денис не в собі і йому потрібна допомога лікарів, адже український "Шахтар" навіть в умовах війни регулярно грає в єврокубках, коли весь російський футбол перебуває під санкціями.

Раніше повідомлялося, що так звані ФК "Севастополь" та ФК "Рубін Ялта" з окупованого Криму зіграли перші матчі у другій лізі росії. У зв’язку з цим Україна закликала жорстко покарати росію на рівні УЄФА та ФІФА.

Нагадаємо, нещодавно УЄФА найняв 15 російських функціонерів на різні адміністративні посади.