Главаря боевиков "ДНР" подняли на смех: он решил "возродить" "Шахтер"

В сети посоветовали известному коллаборационисту посетить врачей

Пока донецкий "Шахтер" играет в чемпионате Украины и готовится выступать в Лиге чемпионов, в оккупированном Донецке решили создать "двойника" Горняков, задачей которого станет попадание в высший дивизион чемпионата рф по футболу.

О "возрождении" "Шахтера" в комментарии "Р-Спорт" заявил главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин. Он поставил задачу-минимум для этого "проекта" — выход в российскую премьер-лигу.

"Нужно возвращать былую славу и нашему спорту. Тем более что среди наших кандидатов несколько выдающихся спортсменов с мировыми именами.

Будем восстанавливать наши стадионы и спортивные комплексы. Будем возрождать – наконец-то, долгожданно, и работа уже ведется в активной фазе, – клуб "Шахтер" и ставить перед ним задачу-минимум выйти в Премьер-лигу российского футбола", – сказал Пушилин.

В сети лишь посмеялись над абсурдностью слов Пушилина. Пользователи считают, что Денис не в себе и ему нужна помощь врачей, ведь украинский "Шахтер" даже в условиях войны регулярно играет в еврокубках в то время, когда весь российский футбол находится под санкциями.

Ранее сообщалось, что так называемые ФК "Севастополь" и ФК "Рубин Ялта" из оккупированного Крыма сыграли первые матчи во второй лиге рф. В связи с этим Украина призвала жестко наказать россию на уровне УЕФА и ФИФА.

Напомним, недавно УЕФА нанял 15 российских функционеров на различные административные должности.