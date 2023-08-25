"Шахтар" пішов до суду проти європейських грандів

Український клуб хоче отримати свої законні гроші

Донецький "Шахтар" все ще сподівається отримати фінансову компенсацію від ФІФА за своїх колишніх футболістів Тете та Манора Соломона. Обидва футболісти залишили команду фактично на правах вільного агента. Це їм вдалося завдяки правилу Annexe 7, оскільки в Україні триває війна.

Щоб отримати кошти за колишніх гравців, "гірники" подали позов до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), пише Sport.ua. У клубі наполягають на тому, що кошти від виручки з продажу Тете та Соломона "Шахтар" хотів передати на допомогу дітям, які постраждали від війни.

У позові йдеться, що клуб та його власники вже витратили на допомогу Україні 175 мільйонів доларів. Там зобов’язуються виручені із продажу кошти передати у цьому ж напрямку.

Нагадаємо, що Соломон зараз виступає за англійський "Тоттенхем", у той час як Тете захищає кольори турецького "Галатасараю".

Нещодавно "гірники" вимагали від ФІФА усунути Тете від футболу, а УАФ не видала турецькому клубу трансферний сертифікат на бразильця. "Галатасарай" розібрався із ситуацією, випросивши у ФІФА тимчасовий сертифікат.

Раніше "Телеграф" писав про те, що найдорожче в історії "Шахтаря" форвард отримав травму.