"Шахтер" пошел в суд против европейских грандов

Украинский клуб хочет получить свои законные деньги

Донецкий "Шахтер" все еще надеется получить финансовую компенсацию от ФИФА за своих бывших футболистов Тете и Манора Соломона. Оба футболиста покинули команду фактически на правах свободного агента. Это им удалось благодаря правилу Annexe 7, так как в Украине идет война.

Чтобы получить средства за бывших игроков, "горняки" подали иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), пишет Sport.ua. В клубе настаивают на том, что средства от выручки с продажи Тете и Соломона "Шахтер" хотел передать на помощь пострадавшим от войны детям.

В иске говорится, что клуб и его владельцы уже потратили на помощь Украине 175 миллионов долларов. Там обязуются вырученные с продажи средства передать в этом же направлении.

Напомним, что Соломон сейчас выступает за английский "Тоттенхэм", в то время как Тете защищает цвета турецкого "Галатасарая".

Недавно "горняки" требовали от ФИФА отстранить Тете от футбола, а УАФ не выдала турецкому клубу трансферный сертификат на бразильца. "Галатасарай" разобрался с ситуацией, выпросив у ФИФА временный сертификат.

Ранее "Телеграф" писал о том, что самый дорого в истории "Шахтера" форвард получил травму.