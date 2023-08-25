Укр

"Шахтер" пошел в суд против европейских грандов

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
Дата публикации
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Автор
Манор Соломон играет за лондонский Тоттенхэм Новость обновлена 25 августа 2023, 16:07
Манор Соломон играет за лондонский Тоттенхэм. Фото ФК Шахтер

Украинский клуб хочет получить свои законные деньги

Донецкий "Шахтер" все еще надеется получить финансовую компенсацию от ФИФА за своих бывших футболистов Тете и Манора Соломона. Оба футболиста покинули команду фактически на правах свободного агента. Это им удалось благодаря правилу Annexe 7, так как в Украине идет война.

Чтобы получить средства за бывших игроков, "горняки" подали иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), пишет Sport.ua. В клубе настаивают на том, что средства от выручки с продажи Тете и Соломона "Шахтер" хотел передать на помощь пострадавшим от войны детям.

В иске говорится, что клуб и его владельцы уже потратили на помощь Украине 175 миллионов долларов. Там обязуются вырученные с продажи средства передать в этом же направлении.

Напомним, что Соломон сейчас выступает за английский "Тоттенхэм", в то время как Тете защищает цвета турецкого "Галатасарая".

Недавно "горняки" требовали от ФИФА отстранить Тете от футбола, а УАФ не выдала турецкому клубу трансферный сертификат на бразильца. "Галатасарай" разобрался с ситуацией, выпросив у ФИФА временный сертификат.

Ранее "Телеграф" писал о том, что самый дорого в истории "Шахтера" форвард получил травму.

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#ФК Шахтер #ФИФА #Манор Соломон #Тете