Тимощук осквернив пам’ять великого футболіста, похованого в Україні

У росії провели матч пам’яті Іллі Цимбаларя, поки над могилою футболіста літають російські ракети

Зрадник України, асистент головного тренера "Зеніту" Анатолій Тимощук, проти якого ввів санкції президент України Володимир Зеленський, взяв участь у так званому матчі пам’яті Іллі Цимбаларя.

Колишній капітан збірної України виступив у складі "збірної світу" проти команд "легенд Спартака". Про це повідомляє Sports.ru. Зустріч, яка проходила у Москві, завершилася перемогою останніх із рахунком 2:1.

До вашої уваги склади команд:

Легенди "Спартака": Дмитро Аленічев, Віктор Булатов, Максим Бузнікін, Костянтин Головський, Андрій Єщенко, Олександр Павленко, Олексій Мелешин, Роман Павлюченко, Дмитро Парфьонов, Робсон, Олександр Самедов, Єгор Титов, Андрій Тихонов, Олександр Філімонов, Дмитро Хлєстов, Олександр Ширко, Роман Шишкін, Олег Цимбаларь, Віктор Онопко.

Збірна світу: Олексій Смертін, Анатолій Тимощук, Олександр Мостовий, Предраг Ранджелович, Юрій Жирков, Періца Огненович, Огнен Короман, Макбет Сібайя, Володимир Мамінов, Сергій Корніленко, Еммануель Еменіке, Меттью Бут, Дамі Н’Дойє, Олександр Гацкан, Гекденіз Караденіз, Максим Ромащенко, Юріс Лайзанс, Деян Радич, Захар Сіраков, Арас Озбіліз.

Нагадаємо, Ілля Цимбалар є легендою одеського "Чорноморця" та московського "Спартака". Футболіст, який виступав і за збірну України, і за збірну росії помер у грудні 2013 року. Похований легендарний гравець в Одесі.

Зазначимо, вдова Цимбаларя Ірина та його син Сергій виступили категорично проти проведення матчу пам’яті в Москві, адже рф б’є ракетами та безпілотниками по Одесі й не тільки. Вони закликали зіркових гравців не брати участь у цьому матчі, який ганьбить пам’ять великого футболіста. Тимощук на заклик найближчих родичів Іллі не відгукнувся. Організатором поєдинку є другий син футболіста Олег, який поїхав до росії після початку повномасштабного вторгнення.

Раніше повідомлялося, що бійці ЗСУ передали привіт "Зеніту" Тимощука.