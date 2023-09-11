Италия - Украина: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024

Большая игра пройдет в Милане

Во вторник, 12 сентября, сборная Украины в рамках отбора на чемпионат Европы-2024 сыграет против команды Италии.

"Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнется в 21:45 по киевскому времени. Поединок пройдет в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца".

Обе команды фактически ведут борьбу за второе место в отборочной группе С. На днях Сине-желтые отобрали очки у лидера группы англичан (1:1), а вот Скуадра Адзурра сенсационно потеряла очки в игре против Северной Македонии (1:1). Таким образом, итальянцы просто обязаны побеждать украинцев, иначе ситуация для них в отборе станет катастрофической.

Турнирное положение команд в группе С отбора на Евро-2024

Отметим, матч Италия — Украина покажут в Украине по ТВ. К слову, подопечные Сергея Реброва вновь являются аутсайдерами противостояния.

Напомним, сборная Украины стартовала в отборе на ЧЕ-2024 выездным поражением в Англии (0:2). После назначения Реброва Сине-желтые обыграли сборную Северной Македонии (3:2) и национальную команду "Мальты" (1:0).

В сентябре сборная Украины дала бой команде Англии (1:1). К слову, в рф назвали эту игру "договорняком". С расписанием матчей сборной Украины в 2023 году можно ознакомиться на сайте "Телеграф".