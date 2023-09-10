Италия — Украина: букмекеры оценили шансы команд в отборе на Евро-2024

Украинцы вновь будут андердогами в матче

Во вторник, 12 сентября, сборная Украины сыграет важный матч квалификации на чемпионат Европы против команды Италии. Накануне украинцы дали бой лидеру нашей отборочной группы англичанам (1:1). "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Италия — Украина.

По мнению специалистов, итальянцы — безоговорочные фавориты встречи. Об этом сообщает Favbet.

По мнению аналитиков, у сборной Украины практически нет шансов на победу в этой встрече. На успех Сине-желтых можно сделать ставку с коэффициентом 6,50-7,70. В то же время триумф хозяев намного вероятнее — коэффициент 1,46-1,50. Добавим, что Favbet оценила вероятность победы сборной Украины в 13%, а подобный успех Италии — в 67%.

Прогноз букмекеров на матч отбора на ЧЕ-2024 Италия — Украина:

Favbet: (победа Италии 1,49 — ничья 4,40 — победа Украины 7,70)

William Hill: (1,50 — 4,33 — 6,50)

Bwin: (1,46 — 4,33 — 7,25)

Матч Италия — Украина состоится в Милане (Италия) на стадионе Джузеппе Меацца, начало — в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, сборная Украины стартовала в отборе на Евро-2024 выездным поражением в Англии (0:2). После назначения Сергея Реброва Сине-желтые обыграли сборную Северной Македонии (3:2) и национальную команду "Мальты" (1:0). В сентябре наша команда сыграла вничью с Англией (1:1). С турнирными раскладами сборной Украины в квалификации Евро-2024 можно ознакомиться на сайте "Телеграф".