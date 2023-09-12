Италия - Украина: видео голов (онлайн)

Хайлайты главного матча сентября в режиме онлайн

Во вторник, 12 сентября, сборная Украины в рамках матча квалификации на чемпионат Европы-2024 встретится с командой Италии.

В этой статье "Телеграф" в режиме онлайн будет публиковать видео голов и других ключевых моментов матча Италия — Украина. Встреча пройдет в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца", начало поединка — в 21:45 по киевскому времени.

Сборная Украины несколько дней назад дала бой Англии, из-за чего дала веру болельщикам и на положительный результат в Милане. К слову, букмекеры не разделяют надежд украинских болельщиков. Добавим, что встречу Италия — Украина покажут по ТВ. Отметим, перед игрой с Сине-желтыми итальянцы потеряли очки в матче против Северной Македонии (1:1).

Видеообзор матча Северная Македония - Италия

Напомним, сборная Украины идет второй в отборочной группе С. "Дружина" стартовала в отборе на Евро-2024 выездным поражением в Англии (0:2). После назначения Сергея Реброва Сине-желтые обыграли сборную Северной Македонии (3:2) и национальную команду "Мальты" (1:0). В сентябре наша команда сыграла вничью с Англией (1:1).

С расписанием матчей сборной Украины в 2023 году можно ознакомиться на сайте "Телеграф".