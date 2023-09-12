Италия - Украина: Ребров убрал из состава двух футболистов

Против Италии точно не сыграют Николай Матвиенко и Александр Пихаленок

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров назвал заявку на матч отбора чемпионата Европы-2024 против Италии. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Италия — Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ). Из тех игроков, которые сейчас находятся в лагере Сине-желтых, в заявку не попали Николай Матвиенко и Александр Пихаленок.

Вратари : 1 Георгий Бущан, 12. Анатолий Трубин, 23. Андрей Лунин.

: 1 Георгий Бущан, 12. Анатолий Трубин, 23. Андрей Лунин. Защитники : 2. Ефим Конопля, 3. Богдан Михайличенко, 4. Сергей Кривцов, 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 19. Денис Попов, 21. Александр Караваев.

: 2. Ефим Конопля, 3. Богдан Михайличенко, 4. Сергей Кривцов, 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 19. Денис Попов, 21. Александр Караваев. Полузащитники : 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Георгий Судаков, 10. Михаил Мудрик, 14. Виталий Буяльский, 15. Виктор Цыганков, 17. Александр Зинченко, 20. Александр Зубков, 22. Егор Назарина.

: 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Георгий Судаков, 10. Михаил Мудрик, 14. Виталий Буяльский, 15. Виктор Цыганков, 17. Александр Зинченко, 20. Александр Зубков, 22. Егор Назарина. Нападающие: 9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбик, 18. Владислав Ванат.

Матч Италия – Украина состоится во вторник, 12 сентября в Милане (Италия). Ранее "Телеграф" сообщал, где смотреть игру в прямом эфире, а также рассказывал о букмекерских раскладах накануне встречи.

Напомним, сборная Украины стартовала в отборе на Евро-2024 выездным поражением в Англии (0:2). После назначения Реброва Сине-желтые обыграли сборную Северной Македонии (3:2) и национальную команду "Мальты" (1:0). В сентябре наша команда сыграла вничью с Англией (1:1). С расписанием матчей сборной Украины в 2023 году можно ознакомиться на сайте "Телеграф".