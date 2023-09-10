Новый скандал в украинском футболе: известный тренер требует деньги от клуба УПЛ

Тренер проработал с командой несколько месяцев

В украинской Премьер-лиге разгорается очередной скандал. На этот раз он связан с луганской "Зарей".

Как сообщил ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский, украинский клуб не может объявить о назначении нового тренера. Это вызвано тем, что "Заря" имеет задолженность перед прошлым наставником Ненадом Лалатовичем.

Как сообщил журналист, в беседе с представителями клуба тренера заявил, что готов уйти, так как не справляется. При этом он потребовал, чтобы ему заплатили зарплату за август и сентябрь, после чего он пообещал подписать все документы о расторжении соглашения.

"Заре как-то нужно было вывести эти деньги за границу, то есть чтобы Лалатовичу заплатить, и они этого еще не сделали. Но обещают сделать в течение недели", – рассказал Спиваковский.

Напомним, что Лалатович возглавил луганскую команду в межсезонье. Под его руководством "Заря" провела пять матчей в чемпионате Украины. Когда тренер заявил о желании уйти, он пообещал, что не будет требовать компенсации за разрыв контракта.

Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно в центре скандала оказались судьи матча с участием "Динамо".