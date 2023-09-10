Новий скандал в українському футболі: відомий тренер вимагає грошей від клубу УПЛ

Тренер пропрацював із командою кілька місяців

В українській Прем’єр-лізі спалахує черговий скандал. Цього разу він пов’язаний із луганською "Зорею".

Як повідомив ведучий програми "ТаТоТаке" Михайло Співаковський, український клуб не може оголосити про призначення нового тренера. Це спричинено тим, що "Зоря" має заборгованість перед минулим наставником Ненадом Лалатовичем.

Як повідомив журналіст, у розмові з представниками клубу тренера заявив, що готовий піти, бо не справляється. При цьому він вимагає, щоб йому заплатили зарплату за серпень і вересень, після чого він пообіцяв підписати всі документи про розірвання угоди.

"Зорі" якось треба було вивести ці гроші за кордон, тобто щоб Лалатовичу заплатити, і вони цього ще не зробили. Але обіцяють зробити протягом тижня", — розповів Співаковський.

Нагадаємо, що Лалатович очолив луганську команду у міжсезоння. Під його керівництвом "Зоря" провела п’ять матчів у чемпіонаті України. Коли тренер заявив про бажання піти, він пообіцяв, що не вимагатиме компенсації за розірвання контракту.

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно у центрі скандалу опинилися судді матчу за участю "Динамо".