Бывший футболист сборной Украины наслаждается жизнью в рф

Предатель Украины Анатолий Тимощук, говоря о трансфере футболистов Изидора и Марио Фернандеса из других российских клубов в "Зенит", заявил, что никогда не перейдет в "Спартак". Ранее в рф "нашли совесть" бывшего капитана сборной Украины.

Соответствующий комментарий ассистента главного тренера "Зенита" приводит "РБ Спорт". Анатолий заявил о своей принципиальной позиции, из-за чего был поднят на смех россиянами, которые также видят в нем предателя.

— Два года назад вы сказали, что никогда не пойдете работать в "Спартак". Сейчас у вас в "Зените" Фернандес и Изидор, которые тоже говорили, что не перейдут в стан соперника.

— Моя позиция, что я никогда не пойду работать в "Спартак", не изменилась, – сказал тренер "Зенита".

В сети лишь посмеялись над словами Тимощука. Один из пользователей отметил, что Анатолий продал родину, а потому "побежит куда угодно, где ему больше предложат".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Тимощука. В мае СМИ выяснили, что Анатолий хочет получить гражданство Румынии.