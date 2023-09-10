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Избил людей и уехал: бывший игрок "Динамо" продолжает чудить в Бразилии

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
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Клебер играл за киевлян до 2009 года
Клебер играл за киевлян до 2009 года. Фото ФК Динамо (Киев)

Минувшим летом имя этого футболиста уже фигурировало в СМИ

Бывший хавбек киевского "Динамо" Клебер оказался в центре нового скандала. У себя на родине бразилец избил сотрудников АЗС.

Как пишет источник, инцидент произошел на окраине Сан-Паулу, недалеко от места жительства футболиста. Сейчас бывшего игрока киевского клуба разыскивают правоохранители.

По данным местных СМИ, 40-летний Клебер приехал на заправку, где также был расположен круглосуточный магазин. Там была большая очередь, что не понравилось футболисту. В один из моментов он начал нападать на сотрудников заправочной станции.

Одного из них он толкнул на улице, а второго ударил по лицу уже внутри заведения. Пострадавшие обратились в полицию и написали заявление. Сам же виновник сел в арендованный автомобиль и уехал с места событий до приезда стражей порядка.

Сотрудники заправки передали в полицию видео с камер наблюдения. Сейчас его изучают правоохранители. Также они пытаются найти самого Клебера, что бы он дал показания по данному делу.

Интересно, что минувшим летом имя Клебера уже фигурировало в СМИ. Тогда его обвиняли в неуплате алиментов на дочь.

Напомним, что Клебер довольно успешно играл за киевское "Динамо". Он провел в столичной команде пять лет — с 2004 по 2009 годы. Всего он провел 105 матчей, в которых забил 36 голов и отдал шесть результативных передач. Карьеру футболиста он завершил в 2020 году.

Ранее "Телеграф" писал о скандале в украинском футболе. Он связан с договорными матчами.

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#Футбол #Скандал #ФК Динамо Киев #Клебер