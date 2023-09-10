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Побив людей і поїхав: колишній гравець "Динамо" продовжує скандалити у Бразилії

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
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Клебер грав за киян до 2009 року
Клебер грав за киян до 2009 року. Фото ФК Динамо (Київ)

Минулого літа ім’я цього футболіста вже фігурувало у ЗМІ

Колишній хавбек київського "Динамо" Клебер опинився у центрі нового скандалу. У себе на батьківщині бразилець побив співробітників АЗС.

Як пише джерело, інцидент стався на околиці Сан-Паулу, неподалік місця проживання футболіста. Наразі колишнього гравця київського клубу розшукують правоохоронці.

За даними місцевих ЗМІ, 40-річний Клебер приїхав на заправку, де також розташований цілодобовий магазин. Там була велика черга, що не сподобалось футболістові. Через це він почав нападати на співробітників заправної станції.

Одного з них він штовхнув на вулиці, а другого вдарив по обличчю всередині закладу. Постраждалі звернулися до поліції та написали заяву. Сам винуватець сів у орендований автомобіль і поїхав з місця подій до приїзду правоохоронців.

Співробітники заправки передали до поліції відео з камер спостереження. Наразі його вивчають правоохоронці. Також вони намагаються знайти самого Клебера, щоб він дав свідчення у цій справі.

Цікаво, що минулого літа ім’я Клебера вже фігурувало у ЗМІ. Тоді його звинувачували у несплаті аліментів на дочку.

Нагадаємо, що Клебер досить успішно грав за київське "Динамо". Він провів у столичній команді п’ять років — із 2004 по 2009 роки. Загалом він провів 105 матчів, у яких забив 36 голів та віддав шість результативних передач. Кар’єру футболіста він завершив у 2020 році.

Раніше "Телеграф" писав про скандал в українському футболі. Він пов’язаний із договірними матчами.

Теги:
#Футбол #Скандал #ФК Динамо Київ #Клебер